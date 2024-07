Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști au avut o altercație intr-un sediu al Poliției. Incidentul a avut loc duminica, in cladirea Biroului de Poliție al Autostrazii A2. Scandalul a pornit de la modul de programare a turelor din cadrul serviciului.

- Imbracat ca mascota Euro 2024, ursul Albart, și cu o acreditare falsa, influencerul Marvin Wildhage (27 de ani) a ajuns fara probleme pe marginea terenului, la meciul de deschidere, dintre Germania și Scoția (5-1). ...

- Politia din Hamburg a anuntat ca a impuscat si ranit un barbat care a amenintat ca ii ataca pe membrii fortelor de ordine cu un tarnacop si un cocktail Molotov, inaintea meciului de fotbal Polonia – Olanda de la EURO 2024, informeaza AFP. Cu toate acestea, ”nici un element nu arata ca ar exista o legatura…

- Senatul Argentinei a aprobat cu strictețe pachetul controversat de reforma economica al președintelui Javier Milei, votul avand loc in timp ce ciocniri violente au avut loc intre protestatari și poliția impotriva revoltelor, noteaza BBC.

- Mobilizarea unor militanti ecologisti impotriva construirii unei autostrazi in sud-vestul Frantei a degenerat simbata in confruntari intre manifestanti si fortele de ordine, informeaza AFP și Agerpres. Doi membri ai fortelor de ordine au fost raniti usor, primul lovit de un cocteil Molotov, al doilea…

- Momente cumplite pentru Florin Piersic. Marele actor ar putea ramane fara un picior, medicii trebuie sa ia cea mai grea decizie A fost adus de urgența de la Cluj la București cu un avion Smurd. Acum se afla internat la Spitalul de boli infecțioase Matei Balș pentru a primi tratament. Decizia ca actorul…

- Proteste violente in mai multe orașe din Franța. Zeci de persoane au fost arestate, miercuri, in timpul manifestaților de 1 Mai la Paris și Lyon, dupa ce mai multe grupuri de anarhiști au incercat sa deturneze marșul pașnic la care participa mii de membri ai sindicatelor. De asemenea, in orașul Nantes…

