Stiri pe aceeasi tema

- Marele actor Ion Caramitru va fi inmormantat vineri, 10 septembrie, la Cimitirul Bellu din Capitala. Zeci de oameni s-au strans la capataiul profesorului Socrate, pentru a-i aduce un ultim omagiu. Printre vedetele care și-au ramas bun de la regretatul actor roman se numara și un coleg de breasla cu…

- Legendarul actor Ion Caramitru va fi ingropat maine la Cimitirul Bellu din București, insa inainte de acest lucru, cortegiul cu trupul neinsuflețit va fi oprit in fața Teatrului Național din București pentru a-și lua ramas bun așa cum se vine de locul in care are zeci de amintiri și unde a ocupat funcția…

- Dupa o viata pe scena, Ion Caramitru a vrut sa plece discret din aceasta lume, sa lase publicul sa si-l aminteasca doar din rolurile pe care le-a interpretat. Sicriul cu trupul neinsufletit nu a fost depus la Teatrul Național din București, pe care l-a condus in ultimii ani.

- Problemele create de valul 4 și de mutația Delta a noului coronavirus starnesc foarte multe ingrijorari, dupa ce la spitalul "Victor Babeș" din Capitala in ultimele zile s-au inregistrat patru decese ale unor barbați cu varste de 32, 37, 53 și 62 de ani, toți nevaccinați și fara comorbiditați.…

- Unul dintre lucrurile pozitive care au rezultat, totuși, din dezastrul petrecut luna trecuta in Germania este solidaritatea de care mulți oameni au dat dovada. Voluntari din toata Germania au venit in zonele afectate ca sa dea o mana de ajutor. Printre ei, si un grup de sirieni, oameni care si-au gasit…

- A fost o zi grea ieri pentru familiile și prietenii victimelor accidentului din Bacau. Cei dragi au fost nevoiți sa-și conduca rudele la groapa, asta dupa ce au pierit in weekend in impactul violent dintr-un microbuz și un autoturism.

- Cozi imense la sectia de votare din localitatea Varnita, raionul Anenii Noi. Zeci de oameni au venit dis-de-dimineata la urne pentru a-si exercita dreptul la vot. Zona este patrulata de politisti care asigura ordinea publica. Deocamdata, procesul de votare decurge fara incidente.

- Durere mare astazi pentru familia și prietenii lui Iulian Atanasiu, tanarul de 32 de ani din Navodari mort in explozia de la Petromidia. Barbatul a fost inmormantat și condus pe ultimul drum de zeci de persoane care au venit sa-i aduca un omagiu.