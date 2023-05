Stiri pe aceeasi tema

- O acrobata din China a murit in timpul unui spectacol dupa ce a a cazut de la mare inalțime in timp ce facea un exercițiu de rutina, potrivit BBC, conform Mediafax.Femeia, supranumita Sun, a cazut in timpul unui exercițiu la trapez. Spectacolul a avut loc in weekend, in orașul Suzhou din provincia…

- Oamenii petrec din ce in ce mai mult timp online, fie pentru a se conecta cu alții, a se informa sau a se distra. O arata și datele companiei Atlas VPN, potrivit carora timpul mediu de navigare pe internet in 2022 a fost de 397 de minute (6 ore și 37 de minute) pe zi. Aceasta echivaleaza cu un numar…

- Un curier a ajuns viral pe internet dupa ce a livrat un colet chiar in toiul unei intervenții a trupelor speciale. Barbatul nu s-a lasat intimidat de ofițerii inarmați, ci a trecut liniștit printre ei ca sa iși efectueze livrarea.

- Un autoturism reprezinta o investitie importanta si, tocmai de aceea, merita sa aiba parte de cea mai buna ingrijire. De exemplu, toti soferii trebuie sa stie ca alegerea unui ulei auto de buna calitate este esentiala pentru a prelungi durata de viata a masinii. Intr-adevar, aditivii indeplinesc mai…

- In timpul meciului FC U Craiova 1948 – CS Mioveni, jandarmii olteni au dat din nou dovada de exces de zel. O femeie a leșinat și cazut din tribuna in timpul meciului FC U Craiova 1948 – CS Mioveni, din cauza gazului lacrimogen pe care l-a inhalat. Jandarmeria Craiova susține ca gazul lacrimogen a fost…

- Ceremonia de deschidere a capitalei culturale a Europei de la Timișoara a fost marcata de un moment jenant, vineri – a cazut curentul la puțin timp dupa ce oficialii și-au incheiat discursurile oficiale, scrie Opinia Timișoarei. Momentul a fost cu atat mai amuzant cu cat sloganul TM2023 este „Lumineaza…

- Tzanca Uraganu și Alina Marymar se pregatesc de venirea pe lume a fetiței lor, insa nu se știu foarte multe detalii despre nunta. Ce declarații a facut iubita artistului despre acest subiect.

- Momentul in care Volodimir Zelenski a imbrațișat o jurnalista BBC in timpul unei conferințe de presa comune susținute la Londra cu remierul britanic a ajuns viral. Zelenski facea declarații de presa impreuna cu premierul Rishi Sunak. In timpul sesiunii de intrebari din partea presei, o junralista…