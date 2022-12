Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de pomina vin de la Calafat, acolo unde o cantareața face show intr-o piața goala, la Targul de Craciun. Deși in jur e pustiu, tanara continua sa insiste și canta. Mai mult decat atat, ea indeamna publicul imaginar sa ridice mainile in aer.

- Imaginile au fost filmate zilele trecute la Targul de Craciun din Calafat din județul Dolj. Cantareața de muzica ușoara care a fost chemata sa susțina un concert pentru locuitori s-a trezit cu piața goala, chiar și așa artista și-a susținut spectacolul, iar la un moment dat incearca sa interacționeze…

- Deși centrul orașului este imbracat in peste un milion de luminițe, municipalitatea nu a scos din buzunar niciun leu pentru decorațiuni. Singura plata facuta a fost pentru montarea ornamentelor.