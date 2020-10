Un moment umilitor a trait un cuplu care a facut sex pe un camp al unui fermier și care a trebuit sa fie salvat dupa ce mașina lor s-a blocat in noroi. Firma de tractare Campbells a fost chemata la fața locului in Milton Keynes, Bucks, Marea Britanie, dupa ce un fermier suparat a gasit perechea care se invartea pe terenul sau. Intamplarea amuzant a fost relatata de compania de remorcari Campbells Recovery, pe pagina de Facebook. Firma a catalogat operațiunea drept „cea mai haioasa din ultima vreme”, relateaza cotidianul The Sun. Reprezentantul firmei de recuperari a aflat de la client cum s-a…