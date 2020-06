Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca doi romani au murit, patru sunt in stare critica, iar doi au fost raniti usor in urma unui accident rutier produs in Cehia. Romanii se aflau intr-un microbuz, iar autoritatile incearca sa stabileasca modul in care s-a produs evenimentul rutier.

- Tragedie in Olanda. Doi romani au murit chiar in microbuzul cu care mergeau la munca. Cei doi mergeau spre munca, alaturi de alți șapte colegi... The post Accident cu șapte victime. Doi muncitori romani au murit, in microbuzul care ii ducea la munca (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Accidentul a avut loc pe N240, in apropiere de Medemblik, in nordul Olandei. Din primele date, se pare ca șoferul microbuzului circula pe un drum cu prioritate și a fost lovit in plin de un autoturism condus de o tanara de 23 de ani care a intrat de pe o șosea laterala fara sa se asigure. Impactul…

- Autoritațile au anunțat alte pierderi de vieți in randul unor romani care au fost depistați pozitiv la testarea pentru COVID-19. Astfel, bilanțul deceselor la pacienți confirmați cu noul coronavirus la nivel național a crescut la 1094. Grupul de Comunicare Strategica a raportat, in baza datelor provenite…

- Autoritatile anunta ca a fost inregistrat un nou deces din cauza COVID-19, numarul persoanelor care au murit de coronavirus ridicandu-se astfel la 47. Este vorba despre un barbat de 77 de ani din judetul Hunedoara. Barbatul avea cardiopatie ischemica si nu a fost contact pentru persoane infectate cu…