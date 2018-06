Stiri pe aceeasi tema

- Scoala Populara de Arte si Meserii din Sfantu Gheorghe, aflata in subordinea Consiliului Judetean Covasna, a initiat o expozitie itineranta cu piese de mobilier pictat, pe care o va prezenta anul acesta in mai multe orase din tara, in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri. „Anul Centenarului…

- „Gradina Marii Uniri”, o inițiativa multidisciplinara inedita inclusa in programul Institutului Cultural Roman de celebrare a Centenarului Marii Uniri conceput și derulat de ICR Londra și partenerii sai, pune in valoare bogația și unicitatea patrimoniului natural romanesc, ințeles ca o metafora a…

- FILME LANSATE LA BARLAD… Caravana Centenarului Filmului Romanesc a ajuns la Barlad la Cinema Victoria, unde au fost proiectate filmele: “Romania la 100 de ani”, documentar realizat cu ocazia Centenarului Marii Uniri de la 1918, despre cum a fost realizat acest deziderat al romanilor, apoi de la ora…

- Jumatate dintre romani sustin ca nu au mers niciodata la manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei, arata "Barometrul de consum cultural 2017. Cultura in pragul Centenarului Marii Uniri: Identitate, Patrimoniu si practici culturale", lansat luni de Institutul National pentru Cercetare si…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Romania de la Arges! In anul Centenarului Marii Uniri, universulargesean.ro va invita sa redescoperiti argesenii care au jucat un rol important in istoria Romaniei Moderne, personalitati de care suntem mandri. Dumitru Norocea este personalitatea culturala romaneasca cunoscut in analele artei plastice…

- Avocații din cadrul Baroului Alba au plantat joi 100 de arbuști de esența nobila pentru a celebra infaptuirea Statului Unitar Roman. Acțiunea de impadurire a avut loc in localitatea Hapria, fiind desfașurata la inițiativa UNBR sub deviza „Avocați in Centenarul Marii Uniri”. In cadrul manifestarilor…

- Avocații din cadrul Baroului Alba vor planta joi, 12 aprilie, 100 de arbuști de esența nobila pentru a celebra infaptuirea Statului Unitar Roman. Manifestarea vine la inițiativa UNBR sub deviza „Avocați in Centenarul Marii Uniri”. In cadrul manifestarilor dedicate sarbatoririi Centenarului Marii Uniri,…