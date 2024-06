Moment special la UBB Cluj: A fost cerută în căsătorie chiar în timpul ceremoniei de absolvire! (VIDEO) Ceremonia de absolvire a facultații a fost una și mai speciala pentru o studenta de la UBB Cluj. Dincolo de emoțiile absolvirii a fost ceruta in casatorie de iubitul ei. Cei doi tineri au fost aplaudați la scena deschisa de toți cei prezenți. O tanara absolventa de la Facultatea de Psihologie a fost surprinsa cu o cerere in casatorie, chiar in timpul festivitaților, in fața colegilor, profesorilor și a familiei sale. In timpul ceremoniei, in momentul in care tanara absolventa a parasit scena cu diploma, iubitul ei, a decis sa transforme ziua deja speciala intr-un eveniment de neuitat. Cu emoție… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cerere in casatorie la festivitatea de absolvire a Facultații de Psihologie din cadrul UBB Cluj O tanara absolventa a Facultații de Psihologie din cadrul Universitații „Babeș- Bolyai” a trait fara indoiala povestea vieții ei, la festivitatea de absolvire a facultații a generației 2024. Intr-o…

- Comisia Naționala de Examene a constatat ca persoanele implicate in desfașurarea examenelor de absolvire in opt gimnazii din țara au comis abateri grave in procesul de organizare și desfașurare a probelor. Potrivit MEC, decizia Comisiei vine dupa ce in mediul online au fost publicate poze cu testele…

- Luca, fiul Biancai Brad, a fost acceptat la o Universitate din Bologna, Italia, și este in culmea fericirii. Artista a marturisit ca este mandra de fiul ei și se bucura ca va putea pleca sa studieze in Italia. Recent, vedeta a participat la ceremonia de absolvire de liceu a baiatului ei.„A avut ceremonia…

- Anisia Gafton a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Serghei, intr-un cadru de poveste, in timpul unei vacanțe in Grecia. Serghei a pregatit momentul perfect pentru a-i adresa intrebarea mult așteptata.Dupa cinci ani de relație, timp in care au fost și parteneri de scena, Serghei a ales sa o ceara…

- Anda Dragan, tanara din Alba Iulia care a devenit regizor. Cum pastrezi limita dintre teatru, manifest și activism pe scena Anda Dragan este regizor de teatru. Insa mai mult de atat este din Alba Iulia. A plecat la Cluj unde a absolvit Facultatea de Teatru și Film, iar acum este regizor. Vine dintr-un…

- O tanara a fost ceruta in casatorie dupa o urmarire spectaculoasa a Poliției din Baia Mare: „Prima oara, m-am gandit sa fac ceva diferit sa o impresionez”. Un tanar a organizat impreuna cu mai mulți polițiști o cerere in casatorie, bazata pe o urmarire spectaculoasa, asemenea celor din filme. La Baia…

- Ema Uta a fost ceruta in casatorie de Alex Bodi in Maldive Relația dintre Ema Uta și Alex Bodi a fost inca de la inceput una cu multe suișuri și coborașuri. Cei doi au trecut prin multe desparțiri și impacari. Se pare insa ca iubirea e mare, intrucat amorezii au hotarat sa faca pasul cel mare. Alex…

- Bia are 22 de ani, un par matasos și ochi caprui care te cuceresc din prima cu optimismul contagios pe care il emana. Este studenta la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, al UBB Cluj, și deși pare sa fi avut parte pana acum doar de grijile specifice tinerilor de varsta ei, Bia este o…