Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a opta gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1, vine cu un moment special, dedicat sarbatorii de Halloween. Saptamana trecuta, dupa ce toate cele opt cupluri de artisti #NascutiPentruSpectacol si-au primit transformarile de la ruleta, Zarug, artistul care surprinde…

- Cea de-a opta gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1, vine cu un moment special, dedicat sarbatorii de Halloween. Saptamana trecuta, dupa ce toate cele opt cupluri de artisti #NascutiPentruSpectacol si-au primit transformarile de la ruleta, Zarug, artistul care surprinde…

- Cuza de la Noaptea Tarziu s-a vazut nevoit sa faca o schimbare drastica de look, chiar inainte de cea de-a saptea gala a transforming show-ului de la Antena 1. Dupa ce s-a amuzat cu tot felul de personaje, ruleta i-a adus de aceasta data primul personaj f

- Cuza de la Noaptea Tarziu s-a vazut nevoit sa faca o schimbare drastica de look, chiar inainte de cea de-a saptea gala a transforming show-ului de la Antena 1. Dupa ce s-a amuzat cu tot felul de personaje, ruleta i-a adus de aceasta data primul personaj feminin, asa ca momentul renuntarii la barba a…

- Jo si Liviu Teodorescu au trecut de la bucurie la extaz la agonie in cateva minute, in cadrul ultimei gale Te cunosc de undeva!, difuzate sambata trecuta, de la 20:00, la Antena 1. Nici bine nu au apucat sa se bucure de faptul ca au castigat gala cu super transformarea in Carmen Miranda – Mama eu quero,…

- Baietii din trupa „Noaptea Tarziu” au avut parte de o provocare de zile mari in cea de-a doua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1. Dupa ce in primul sezon au facut senzatie cu o piesa in chineza, ruleta a decis ca de aceasta data sa le testeze cunostintele la limba…

- Transforming show-ul Te cunosc de undeva! a ajuns la majorat! Cel de-al 18-lea sezon al show-ului de la Antena 1, ce va avea premiera sambata, 10 septembrie, de la 20:00, aduce pe scena o noua serie de artisti #NascutiPentruSpectacol, iar spectacolul va continua si in culise.

- Transforming show-ul Te cunosc de undeva! a ajuns la majorat! Cel de-al 18-lea sezon al show-ului de la Antena 1 aduce pe scena o noua serie de artisti #NascutiPentruSpectacol. Provocari majore, transformari majore si surprize majore sunt doar cateva dintre ingredientele #tcdu18.