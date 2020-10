Stiri pe aceeasi tema

- Situație fara precedent in cazul a doi tineri din Dolj, care așteapta din moment in moment sa devina parinți. Gravida in șapte luni și alungata de acasa de parinți, alaturi de iubit, fata de 19 ani risca sa nasca pe strazi.

- Mihai Stoichița, seful Comisiei Tehnice de la FRF, a fost prezent la conferința de presa de dupa meci, iar inainte de a incepe a avut un o ieșire nervoasa și un derapaj oribil la adresa lui Adrian Mutu. Mihai Stoichița a fost deranjat un mesaj primit pe telefon și l-a injurat pe "Briliant",…

- In timp ce conducea autoturismul pe strada Sucevei din municipiul Falticeni, un barbat de 70 de ani din judetul Ilfov nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea manevrei de intoarcere și a intrat in coliziune cu autoturismul condus de o femeie de 54 de ani din judetul Bacau, care circula din spate,…

- Karina, fata de 13 ani lovita pe trecerea de pietoni de pe strada Pauleștiului a incetat din viața, astazi, 3 septembrie. Accidentul a avut loc vineri, 28 august. Va reamintim ca vineri, 28 august, in jurul orei 19.30, polițiștii Biroului Rutier Satu Mare au fost solicitați la un eveniment rutier produs…

- O mașina, la volanul caruia se afla un tanar de 23 de ani, s-a lovit violent cu un automobil, condus de un șofer de 59 de ani. Accidentul s-a prdodus in aceasta dupa-amiaza pe strada Mihai Viteazu din Capitala.

- O autospeciala SMURD din cadrul ISU Galati a fost avariata, vineri seara, dupa ce a fost lovita de un autoturism al carui sofer nu a acordat prioritate salvarii care se afla in misiun, cu semnalele acustice si luminoase in functiune, anunța news.ro.Accidentul a avut loc, vineri seara, in municipiul…

- O tanara in varsta de 23 de ani a fost accidentata de o mașina pe o trecere de pietoni, la volan fiind un barbat in varsta de 79 de ani, care a vazut-o tarziu. Accidentul s-a produs marți dimineața, in jur de ora 9.20, pe strada Sucevei din municipiul Falticeni. Din cercetarile poliției rezulta ca ...

- Un accident de circulație a avut loc, in aceasta dimineața, la intrarea in Hateg, dinspre Simeria (județul Hunedoara). Un tanar de 26 de ani, aflat la volanul unui BMW X3, a incercat o intoarcere peste marcajul linia continua si a fost izbit in plin de un autoturism care circula regulamentar, a transmis…