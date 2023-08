Stiri pe aceeasi tema

- Alina, fata ucisa de prietena ei la Mangalia, vorbea despre moarte! Fie tanara și-a profețit sfarșitul șocant, fie aceasta avea un obicei de a se exprima puțin mai colorat. Un lucru e cert, in discuțiile cu iubitul ei, Alina i-a cerut acestuia sa ia banii din sicriul ei, daca va muri!O declarație…

- Apar informații noi in cazul Alinei, tanara ucisa cu sange rece de pietena sa, in Mangalia. La patru zile de la tragedie, familia fetei se pregatește sa o conduca pe ultimul drum, in timp ce noi declarații ale apropiaților șocheaza. Se pare ca, inainte ca tanara sa fie ucisa, aceasta și-a prevestit…

- Rudele și apropiații Alinei, fata ucisa și al carei trup a fost gasit intr-un parc din Mangalia, zilele trecute, trec prin momente cumplite. La fel și iubitul fetei, Sergiu. Baiatul a povestit ce spunea, in gluma, tanara, inainte de a fi ucisa de catre prietena ei. O gluma macabra, cutremuratoare. Ce…

- Alina Elena Ciobanu, fata ucisa de cea mai buna prietena, in Mangalia, este condusa, chiar in aceste momente, pe ultimul drum. La inmormantare se afla, acum, zeci de persoane ce au cunoscut-o pe tanara in varsta de 18 ani care a plecat la mare pentru a-și face singura rost de bani. Familia și prietenii…

- Prietene de la gradinita, colege de banca. Alina si Loredana pareau de neseparat. Au stiut sa se ajute si imparteau aproape totul. Insa, odata ce au decis sa mearga sa se angajeze pe litoral, lucrurile nu au mai mers la fel. Intre cele doua fete au inceput sa existe tot mai des certuri, uneori din lucruri…

- Familia fetei de 18 ucisa la Mangalia au venit sa ia trupul acesteia.Familia fetei de 18 ucisa la Mangalia au venit sa ia trupul acesteia. Reamintim ca Alina E., tanara de 18 ani ucisa la Mangalia va fi condusa joi pe ultimul drum in localitatea Buda din judetul Vaslui. Anuntul a fost postat pe Facebook…

- Apar detalii cutremuratoare in cazul crimei din Mangalia in care o adolescenta din Vaslui a fost ucisa de cea mai buna prietena. In telefonul victimei a fost gasit ultimul schimb de mesaje dintre Alina și iubitul sau Sergiu. Se pare insa ca nu victima i-a scris acestuia.

- Alina, fata ucisa cu sange rece la Mangalia, a avut parte de o viața extrem de chinuita și de grea. In urma cu trei ani, pe cand avea doar 15 ani, fata marturisea faptul ca tatal ei este extrem de violent și o bate pana la leșin. Fata explica atunci ca mama și sora ei au fugit la niște rude, dar ea…