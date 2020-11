Stiri pe aceeasi tema

- Nicolas Pepe, cumparat cu 80 de milioane de Arsenal, a fost eliminat aseara, la 1-1 cu Leeds, dupa ce l-a impins cu capul pe Ezgjan Alioski. Și el, și adversarul au fost insultați și amenințați pe rețelele de socializare. Alioski e acuzat ca a exagerat, provocand cartonașul roșu Arsenal și Leeds au…

- Arsenal - Leicester e meciul zilei in Premier League. Partida din cadrul etapei a 6-a a campionatului englez se va desfașura pe ”Emirates”, de la 21:15. Arsenal și Leicester sunt doua echipe care și-au propus clasarea pe un loc de Champions League, dar care nu stau foarte bine dupa acest start de sezon.…

- Leeds - Wolves e partida care inchide runda a 5-a din Premier League. Confruntarea de pe ”Elland Road” incepe de la ora 22:00. Leeds se afla pe poziția a 9-a, dupa patru runde, cu șapte puncte stranse, iar un succes in fața lui Wolverhampton ar urca trupa lui Bielsa pana pe poziția a 4-a in ierarhia…

- Adama Traore, fotbalistul celor de la Wolverhampton, este cel mai rapid fotbalist și in FIFA 21. Un youtuber celebru a organizat, din nou, o competiție speciala pentru a desemna cine este cel mai rapid jucator din FIFA 21. De data asta Traore a avut un adversar redutabil in persoana lui Alphonso Davies.…

- Cantareața Ruby (31 de ani), pe numele ei real Ana Claudia Grigore, susține ca David Luiz (33 de ani), fundașul central al lui Arsenal, a abordat-o pe Instagram. Ruby pare sa ii fi atras atenția lui David Luiz, fotbalist renumit la nivel mondial, cu echipe precum Chelsea, PSG și Arsenal in CV. ...

- Liverpool - Arsenal este derby-ul etapei a 3-a din Premier League, iar confruntarea dintre ”cormorani” și ”tunari” se anunța una extrem de spectaculoasa. Meciul de pe Anfield va incepe la ora 22:00. ...

- Goran Karanovic (32 de ani, atacant) s-a accidentat in startul meciului FCSB - Slovan Liberec și a fost schimbat in minutul 10. Karanovic este un atacant sarb, ajuns in aceasta toamna la Hermannstadt, de la Sepsi. Are 54 de minute in tricoul sibienilor, in doua partide, și nu a reușit niciun gol. Cota…

- Barcelona este gata sa il cedeze pe Nelson Semedo (26 de ani) in Premier League, la Wolverhampton. Presa spaniola scrie ca transferul ar urma sa se realizeze in urmatoarele zile, pentru suma de 40 de milioane de euro. Wolves dorește sa il cumpere pe fundașul dreapta de la Barcelona deoarece acest posta…