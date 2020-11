Stiri pe aceeasi tema

- Aflat intr-o video conferinta cu inalti oficiali rusi, liderul de la Kremlin a avut un acces de tuse care l-a facut sa se opreasca de cateva ori din vorbit. 2020, noiembrie. Temutul virus HIV/SIDA sta sa cada pe locul doi. SARS-CoV 2 il depașește Potrivit digi24.ro, imediat dupa incident, purtatorii…

- Avocatul lui Donald Trump, Rudolf Giuliani, a avut o reactie cu totul neobisnuita la adresa televiziunilor, care arata ca actualul lider de la Casa Alba nu are de gand sa se recunoasca infrant si planuieste contestarea votului.

- Inca suntem intr-un moment in care putem gestiona lucrurile pentru a nu se ajunge la lockdown nici macar dupa alegerile parlamentare, a declarat, miercuri, la Sibiu, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, insa totul va fi diferit daca sistemul medical va fi colmatat, potrivit Mediafax.Intrebat…

- Rudy Giuliani este, in prezent, avocatul Președintelor Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Puțina lume știe ca simpatizantul cel mai infocat al șefului de stat a fost primar in New York, dar și personajul principal in mai multe scandaluri politice.

- Rudy Giuliani, avocatul personal al presedintelui american Donald Trump, a declarat pentru New York Times ca a preferat sa dea publicatiei New York Post o copie a hardului de pe laptopul presupus a apartine lui Hunter Biden, intrucat alte portaluri de stiri ar fi cautat sa conteste informatiile de pe…

- Fiica fostului primar al New Yorkului, Rudy Giuliani, avocatul personal si un sustinator de neclintit al presedintelui american in exercitiu Donald Trump, Caroline Rose Giuliani, a anuntat ca-l sustine pe democratul Joe Biden in cursa la fotoliul de la Casa Alba in revista Vanity Fair.

- Casa Alba a fost avertizata de serviciile secrete americane ca celebrul avocat Rudy Giuliani, fost primar al orasului New York, este folosit de rusi pentru a-i furniza informatii false presedintelui Donald Trump.