Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri, de tip Boeing 737, care efectua cursa Paris (Franța) - Marakesh (Maroc), a aterizat de urgența pe aeroportul de pe care a decolat, vineri, dupa ce o persoana a incercat sa deschida o usa a aeronavei in timpul zborului.

- O aeronava Blue Air de pe ruta Bucuresti - Stuttgart a aterizat de urgenta la Viena, vineri dimineata, dupa ce un pasager roman a batut o stewardesa. Compania a confirmat incidentul intr-un comunicat de presa.

- Un Boeing 737 Blue Air care opera pe zborul 0B129 București – Stuttgart a aterizat de urgenta la Viena, din cauza unui pasager agresiv... The post Stewardesa batuta in avion. Cursa București – Stuttgart a aterizat de urgența la Viena appeared first on Renasterea banateana .

- Scene halucinante au avut loc la bordul unui avion care circula pe ruta București-Stuttgart, unde un pasager roman a batut o stewardesa. Din acest motiv, aeronava a aterizat de urgența la Viena.

- Scene halucinante au avut loc la bordul unui avion care circula pe ruta București-Stuttgart, unde un pasager roman a batut o stewardesa. Din acest motiv, aeronava a aterizat de urgența la Viena.

- Trupa 7 Klase lanseaza “Plec din Chisinau” de la bordul unui avion sportiv. 7 Klase face o declaratie muzicala publica, la bordul unui avion sportiv: “Plec din Chisinau”. Acesta este titlul noii lor piese prin care marcheaza finalul liceului si inceperea unei noi etape din viata lor, Conservatorul.…

- O cursa a companiei Wizz Air pe ruta Londra-Bucuresti a fost nevoita sa aterizeze de urgenta in Frankfurt joi noapte din cauza unor pasageri romani care s-ar fi aflat sub influenta drogurilor. Unuia dintre ei i s-a facut rau, in timp ce celalalt, incoerent si violent, a amenintat echipajul si pe ceilalti…

- Un barbat a reușit „performanța" de a fi interzis pe viața de o companie aeriana, dupa ce a provocat un scandal monstru in avion! Imaginile facute publice chiar de prietenul lui arata ce s-a intamplat!