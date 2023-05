Smiley și Gina Pistol au devenit astazi soț și soție in acte, dar și in fața lui Dumnezeu, iar nunta lor a fost unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului 2023. Cei doi indragostiți, care traiesc o frumoasa poveste de dragoste de aproximativ 6 ani, au organizat o petrecere de vis la care se distreaza pe cinste, chiar in aceste momente, alaturi de cei aproximativ 300 de invitați. Prezentatoarea Chefi la cuțite și artistul au avut parte de o surpriza din partea lui Damian Draghici.