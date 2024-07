Coreea de Sud a exprimat un protest vehement dupa ce delegația sa a fost prezentata eronat drept nord-coreeana in timpul ceremoniei de deschidere de la Jocurile Olimpice de la Paris. Incidentul a avut loc sambata, cand sportivii sud-coreeni au fost identificați in mod greșit ca fiind din „Republica Populara Democrata Coreeana”, atat in franceza, cat […] The post Moment jenant la Jocurile Olimpice. Eroarea comisa de organizatori appeared first on Puterea.ro .