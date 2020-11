Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer a inceput sa fie adus din SUA in Europa: Este gata pentru a fi distribuit in cazul in care va fi aprobat si omologat Avioanele companiei aeriene United Airlines au inceput sa opereze de vineri primele zboruri pentru a aduce vaccinul anti-COVID-19…

- Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de Pfizer a inceput sa fie adus din SUA in Europa. Avioanele companiei aeriene United Airlines au inceput sa opereze de vineri primele astfel de zboruri din istorie, cu destinatia Bruxelles, informeaza Wall Street Journal .

- Primele doze din vaccinul anti-COVID de la Pfizer ajung in Europa pe calea aerului. Avioanele au fost incarcate cu o cantitate de 5 ori mai mare de gheata uscata decat cea permisa in mod normal. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru…

- Primele doze de vaccin anti-coronavirus de la Pfizer incep sa fie aduse din Statele Unite in Eruopa. Wall Street Journal scrie ca de vineri au inceput primele zboruri dinspre SUA spre Europa in care sunt transportate vaccinurile anti-coronavirus. Dozele de vaccin ar urma sa ajunga la Bruxelles. Conform…

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer a inceput sa fie adus din SUA in Europa. Avioanele companiei aeriene United Airlines au inceput sa opereze de vineri primele astfel de zboruri din istorie, cu destinatia Bruxelles.

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer a inceput sa fie adus din SUA in Europa. Avioanele companiei aeriene United Airlines au inceput sa opereze de vineri primele astfel de zboruri din istorie, cu destinatia Bruxelles, informeaza Wall Street Journal.

- United Airlines a inceput sa efectueze zboruri charter pentru a transporta vaccinul realizat de compania americana Pfizer in locuri-cheie. Astfel, dupa aprobarea rapida, așteptata in a doua jumatate a lunii decembrie, potrivit estimarilor, distribuția va fi facuta mult mai rapid, dezvaluie publicația…

- Inchiderea cu doua ore mai devreme a localurilor in care se consuma alcool nu se aplica si restaurantelor, a declarat o purtatoare de cuvant a sefului executivului regional Rudi Vervoort, citata de Agerpres. Toate magazinele care comercializeaza bauturi sau alimente vor trebui sa inchida la…