- Regatul Unit si Uniunea Europeana au ajuns la un acord privind relatiile comerciale post-Brexit, cu doar cateva zile inainte ca Londra sa iasa din piata unica a UE, relateaza surse europene citate de marile agentii internationale de presa.

- Tratativele s-au finalizat cu succes joi seara, scrie Sky News. Cele doua tabere au avut nevoie de discuții tensionate, in special pe tema competiției și a pescuitului, pentru a incheia in cele din urma acordul ce va stabili relația UE cu Regatul Unit dupa 1 ianuarie 2021. Un acord comercial post-Brexit…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a declarat miercuri, 9 decembrie, ca niciun lider britanic nu ar putea accepta solicitarile asupra carora „insista, in prezent, Uniunea Europeana”. Conform agenției Reuters, Boris Johnson a adaugat ca, desi este necesar un acord comercial, Marea Britanie poate prospera…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au anuntat, luni seara, ca nu au ajuns inca la un acord privind relatiile bilaterale post-Brexit, iar premierul britanic, Boris Johnson, urmeaza sa se deplaseze la Bruxelles...

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au ajuns inca la un acord privind cotele de pescuit in cadrul negocierilor privind relatiile post-Brexit, anunta Comisia Europeana, conform agentiei de presa Reuters."Nu am identificat inca o solutie in problema pescuitului", a declarat un purtator de…

- Uniunea Europeana vrea un acord privind relatiile post-Brexit cu Marea Britanie, "dar nu cu orice pret", a anuntat joi seara, dupa prima zi a summitului de la Bruxelles, Charles Michel, presedintele Consiliului European."Suntem uniti si determinati sa ajungem la un acord, dar nu cu orice pret",…

- Uniunea Europeana vrea un acord post-Brexit cu Marea Britanie, dar trebuie sa fie pregatita pentru scenariul incheierii tranzitiei fara niciun acord, a afirmat marti Angela Merkel, cancelarul Germaniei, tara care exercita Presedintia Consiliului UE, anunța MEDIAFAX."Un acord este in interesul…

- Drepturile romanilor care locuiesc in Marea Britanie trebuie protejate, chiar și in cazul in care nu va exista un acord post-Brexit intre Uniunea Europeana și Regatul Unit ‼️Relația dintre Uniunea Europeana și Regatul Unit va reprezenta una din temele majore ale Consiliului European de saptamana viitoare.E…