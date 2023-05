Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a obtinut calificarea in sferturi la turneul de la Madrid, Irina Begu a depasit-o pe Simona Halep in clasamentul WTA in timp real. Begu este acum pe locul 27, cu 1443 puncte, in timp ce Halep, care nu a mai jucat de mai multe luni din cauza suspendarii pentru dopaj, este pe 29, cu 1350 puncte.…

- Jucatoarea de tenis Irina Begu, locul 35 WTA si favorita 31, s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului WTA de categorie 1000 de la Madrid. Begu s-a impus in fata rusoaicei Liudmila Samsonova, locul 18 WTA si cap de serie 14, scor 6-4, 6-4, dupa ce in primul set a fost condusa cu 3-0.…

- Irina Begu ar putea deveni prima jucatoare din Romania care o depașește pe Simona Help in clasamentul WTA in ultimii 10 ani, daca se califica luni in sferturile de finala ale turneului de la Madrid, scrie GSP.Locul 35 WTA si cap de serie 31, Begu joaca in optimile turneului din capitala Spaniei cu rusoaica…

- Irina Begu (32 de ani) a trecut sambata de Shelby Rogers (30 de ani, #38 WTA), scor 7-5, 6-2, și a avansat in „optimile” turneului de la Madrid, performanța pe care o atinsese ultima oara in urma cu șapte ani. Urmatoarea adversara a romancei va fi Liudmila Samsonova, 24 de ani, numarul 18 WTA, care…

- Patru jucatoare din Romania au fost acceptate direct pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului (28 mai – 11 iunie). Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan și Patricia Țig (a folosit regula clasamentului protejat) vor concura direct la competitia din Hexagon,…

- ​Romania are patru jucatoare in TOP 100 WTA, iar Simona Halep continua sa fie prima din țara in ierarhie, cu toate ca nu mai evolueaza de luni bune de zile dupa ce a fost suspendata provizoriu pentru dopaj.

- Simona Halep a inregistrat o noua coborare in clasamentul WTA. Sportiva din Romania este suspendata din luna octombrie și a ajuns pe poziția 26. Sorana Cirstea a urcat 33 de locuri și incepe saptamana pe locul 41. Iga Swiatek este liderul incontestabil al acestui top. Simona Halep, o noua coborare in…

- Cinci sportive din Romania (aflate in TOP 200) au pierdut poziții in clasamentul WTA, Jaqueline Cristian fiind singura jucatoare care a reușit sa urce in ierarhia mondiala (Simona Halep și Irina Begu și-au pastrat locurile).