- Liderii celor mai mari religii ale lumii, printre care Papa Francisc și Patriarhul ecumenic ortodox Bartolomeu I, se vor ruga pentru victimele pandemiei de coronavirus și pentru victimele razboaielor, precum Razboiul Civil din Siria,relateaza EFE, citat de Agerpres.Cu prilejul Intalnirii internationale…

