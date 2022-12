Moment istoric pentru Republica Moldova. Decizia are legătură cu Rusia Republica Moldova s-ar putea apropia de iesirea din dependenta de gazul rusesc, scrie Reuters, care citeaza un anunt facut sambata de vicepremierul Andrei Spinu, care a transmis ca pentru prima data in istorie, locuitorii din dreapta Nistrului nu vor mai consuma gaze livrate de Gazprom. „Pentru prima data in istoria tarii noastre, malul drept nu va consuma gaze livrate de Gazprom. Inca de anul trecut, am promis ca vom face rezerve si vom gasi alternative pentru a nu mai fi dependenti de o singura sursa. Am reusit acest lucru”, a declarat vicepremierul Andrei Spinu, citat de presa locala. Moldova… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

