Mutaz Essa Barshim din Qatar și Gianmarco Tamberi din Italia au imparțit medalia de aur in cadrul probei de saritura in inalțime, la Jocurile OIimpice de la Tokyo. Mutaz Essa Barshim și Gianmarco Tamberi au mers perfect in finala de la Jocurile Olimpice, pana la inalțimea de 2,37 metri. Au ratat tot la 2,39, iar un oficial al Comitetului Olimpic Internațional le-a propus o incercare de departajare. ...