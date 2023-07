Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca era mare favorita pe hartie in fața Jamaicai, Franța (poziția a 5-a in lume, semifinalista ultimului Euro) s-a incurcat, 0-0 in primul meci al grupei F la Campionatul Mondial din Australia și Noua Zeelanda. ...

- Jucatoarele vor fi rasplatite de FIFA cu minimum 30.000 de dolari, bani asigurați numai pentru participarea in faza grupelor de la Campionatul Mondial feminin, campioanele lumii urmand sa caștige 270.000 $. Turneul final demareaza astazi și se incheie pe 20 august. Joi incepe Campionatul Mondial feminin,…

- Televiziunea Romana va transmite in direct, incepand din data de 20 iulie, pe TVR 1 si TVR 2, meciurile din cadrul Campionatului Mondial de Fotbal Feminin 2023, potrivit news.ro.Cele 25 de partide din cadrul turneului gazduit de Noua Zeelanda si Australia vor fi comentate pentru TVR de Emil Hossu-Longin,…

- Complexul Sportiv de Natație din Otopeni gazduiește, intre 10-17 iunie, Campionatul Mondial masculin de polo pe apa pentru jucatori sub 20 ani. Romania a caștigat grupa E, din care a facut parte alaturi de Noua Zeelanda și Peru. Tinerii tricolori au ca obiectiv clasarea in primele 8 naționale, potrivit…

- Selectionata feminina de fotbal a Romaniei se mentine pe locul 38 in clasamentul mondial publicat vineri de Federatia internationala de fotbal (FIFA), in timp ce podiumul a ramas nemodificat, ocupat in ordine de Statele Unite, Germania si Suedia.Dupa ultimele meciuri amicale in vederea Mondialului…

- 20 de echipe naționale participa, in perioada 10-18 iunie, la Otopeni, la Campionatul Mondial de polo pe apa, rezervat sportivilor cu varsta sub 20 ani. Romania va evolua in cadrul Grupei E, unde va avea ca adversare Noua Zeelanda și Peru. Președintele Federației Romane de Polo, Alexandru Matei a declarat…

- Potrivit documentului, presedintele arata ca evolutiile recente ale razboiului de agresiune din Ucraina au evidentiat necesitatea cresterii ritmului instruirii militarilor ucraineni si a diversificarii tipurilor de instruire furnizate. ”Astfel, pe fondul solicitarilor Ucrainei de asistentap pentru refacerea…

- Proiectele se vor desfașura in perioada 1 iunie – 16 octombrie 2023, in 20 de țari: Portugalia, Marea Britanie, Franța, Polonia, Grecia, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, China, Germania, Noua Zeelanda, Australia, Mexic, Africa de Sud, Bulgar