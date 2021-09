Stiri pe aceeasi tema

- Actorul John Malkovich va interpreta rolul legendarului dirijor Sergiu Celibidache în noua producție cinematografica “The Yellow Tie” (Cravata galbena), a dezvaluit publicația Variety. Scenariul filmului a fost scris de fiul dirijorului, Serge Ioan Celebidachi, în colaborare…

- Parintele Patriarh a transmis mesaje de condoleanțe dupa trecerea din aceasta viața a celor doua personalitați, Ivan Patzaichin și Ion Caramitru. In primul rand, iata „Omagiu memoriei marelui sportiv Ivan Patzaichin”: „Am aflat cu adanca intristare vestea trecerii din aceasta viata, dupa o grea suferința,…

- In ultima saptamana, respectiv 23-29 august, cele mai multe persoane care au decedat nu erau vaccinate impotriva COVID. Totuși, un procent de 2.4% a fost inregistrat la persoanele care erau vaccinate cu schema completa, informeaza RO Vaccinare. Aproape jumatate din totalul deceselor au fost inregistrate…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea a fost de 6.945 in primele sapte luni din 2021, in crestere cu 12,43% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea…

- ■ directorul de firma Marsat a murit dupa doua luni de spitalizare la Roman si citeva zile la Iasi ■ era unul dintre cei mai buni si constiinciosi specialisti in agricultura ■ a fost rapus de o endocardita ■ Unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati specialisti din domeniul agricol, inginerul Marian…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 27 de decese – 13 barbati si 14 de femei – la pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2, insa 23 dintre acestea sunt de anul trecut si din prima jumatate a acestui an, fiind introduse in baza de date la solicitarea…

- Un barbat de 84 de ani a murit, dupa ce a fost lovit violent pe o trecere de pietoni din localitatea ieseana Letcani de un autoturism. Accidentul s-a petrecut joi la pranz, in Letcani, comuna situata la cativa kilometri de municipiul Iasi. Imaginile surprinse pe camerele de supraveghere din zona arata…