- Omenirea a marcat miercuri o borna care ar putea insemna sfarșitul pandemiei de coronavirus, dupa ce mai multe persoane au fost vaccinate in comparație cu infectarile cauzate de boala, relateaza Reuters, transmite digi24.ro.

- O localitate din Botoșani inregistreaza o rata de infectare cu Covid de peste 10 la mia de locuitori. Havarna, o comuna cu 4.569 de locuitori din judetul Botosani, a raportat miercuri cinci noi cazuri de infectare cu coronavirus. Comuna se afla in carantina. Potrivit datelor transmise de Directia de…

- Comitetul Național de Vaccinare a anunțat ca pana astazi, 18 ianuarie, s-a administrat un total de 235.239 de doze de vaccin impotriva COVID-19, dintre care 30.237 in ultimele 24 de ore, ceea ce este un record. Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica,…

- Aproape 14.000 de romani s-au vaccinat, miercuri, impotriva Covid, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. In ultimele 24 de ore s-au vaccinat impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech 13.821 de persoane, iar numarul total al celor imunizați…

- Pana astazi, 26 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 613.760 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 536.332 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.387 cazuri…

- Adina Alberts a anuntat ca s-a infectat cu noul coronavirus, in urma campaniei de testare COVID-19 pe care a desfasurat-o in tara.Adina Alberts sustine ca experienta cu noul coronavirus a fost ca o raceala obisnuita, dupa ce si-a pregatit organismul pentru o posibila intalnire cu COVID-19."Am sa va…

- Tenismenul Horia Tecau, locul 21 ATP in clasamentul de dublu, a fost infectat cu coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de sportiv pe pagina sa de Facebook. “In urma unui control de rutina, am iesit pozitiv pentru Covid-19. Nu am niciun simptom, dar incurajez cu tarie pe oricine mi-a fost aproape in…