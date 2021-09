Stiri pe aceeasi tema

- “Lucrarile de instalare la platforma ANA sunt finalizate. Momentul este istoric pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra, fiind prima platforma fixa de productie instalata in offshore-ul romanesc, in ultimii 30 de ani. SP anunta finalizarea instalarii partii superioare (Topside) a platformei ANA,…

- Asociația Energia Inteligenta susține ca sunt vești și mai rele decat creșterea facturii la gaze și anume asigurarea efectiva a gazelor naturale in sezonul rece. Deficitul intre cerere și oferta a determinat ca necesarul de importuri ale gazelor sa ajunga la un nivel de 25%. Practic, Romania a pierdut…

- Detasamentul Fortelor Aeriene Regale Canadiene, format din aproximativ 140 de militari (piloti si personal tehnic) si sase aeronave CF-188 Hornet, isi incepe misiunea de Politie Aeriana Intarita (enhanced Air Policing) sub comanda NATO in urmatoarele trei luni, in Romania, alaturi de militarii apartinand…

- Doua avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene ale Marii Britanii, care se afla in Romania in misiune de poliție aeriana, au fost ridicate azi de la sol și au interceptat deasupra Marii Negre un avion rusesc care se indrepta spre spațiul aerian romanesc. Avioanele Typhoon au decolat de la baza…

- Președintele Klaus Iohannis le-a mulțumit, la Constanța, marinarilor romani Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Radiojurnal - Realizator: Constanta Comanici - Președintele Klaus Iohannis le-a mulțumit astazi, la Constanța, marinarilor români pentru sacrificiile lor de zi cu zi, dar și…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca numarul cazurilor Covid-19 e in creștere in Romania. El „spera” sa creasca numarul celor care se vaccineaza. „Trendul este clar unul crescator. Va continua creșterea. Soluția noastra este vaccinarea. Și vaccinarea unui numar cat mai mare de persoane. Da,…

- Poveștile #IuliusGardens in imagini 1 of 3 Cadre cu natura, instantanee, momente bine gandite și atent incadrate, unghiuri alese cu multa migala și multe alte elemente inedite au fost surprinse in imaginile inscrise in proiectul „Poveștile #IuliusGardens in imagini”. Le mulțumim tuturor celor care s-au…

- Sute de elevi din Popești-Leordeni au șansa de a invața, incepand cu anul școlar 2022-2023, intr-o unitate de invațamant noua și foarte moderna, daca estimarile autoritaților se indeplinesc, iar lucrarile la noua cladire a Școlii ”Ioan Badescu” vor fi finalizate cu un an mai devreme decat prevede proiectul.…