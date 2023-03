Stiri pe aceeasi tema

- Rugby Europe a dat publicitatii programul semifinalelor ediției 2023 a Rugby Europe Championship (REC). Astfel, Romania va intalni Georgia, in deplasare, pe 5 martie, de la ora 14.00 (ora Romaniei), cele doua echipe urmand sa joace, pe langa calificarea in finala competiției, și pentru trofeul „Antim…

- Rugby de inalta clasa in acest final de saptamana. Reprezentativa de rugby a Romaniei va susține duminica, 19 februarie 2023, al treilea meci oficial din acest an. Cu incepere de la ora 17.00, tricolorii conduși de Eugen Apjok vor juca pe Estadio do Restelo din Lisabona contra Portugaliei intr-un ultim…

- UE mobilizeaza peste 1.180 de salvatori in Turcia prin Mecanismul de protecție civila, anunța Mediafax. Dupa activarea mecanismului de protecție civila al UE de catre Turcia, 19 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Malta,…

Moment istoric pentru cercetarea arheologica din Romania: a fost depus dosarul de nominalizare a Limesului Dacic pentru inscrierea in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, de catre cercetatorii clujeni

- Comisia Europeana a decis sa trimita scrisori de punere in intarziere unui numar de 22 de state membre – Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Tarile de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, Finlanda…

- Naționala de fotbal pe plaja a Moldovei incepe pregatirile pentru preliminariile Campionatului Mondial 2023 din Spania. Selecționata pregatita de Ruslan Pernai va efectua, in zilele de 30 și 31 ianuarie, un cantonament de pregatire la Arena din parcul La Izvor al capitalei, urmind ca apoi sa se deplaseze…

- Fostul ambasador al Romaniei in Portugalia și Maroc, prof. univ. Vasile Popovici, susține ca Romania trebuie sa acționeze in forța dupa respingerea aderarii. „Este un moment bun ca Romania sa arate forța. Diplomația nu se face numai prin negocieri și cedari”, susține fostul ambasador.