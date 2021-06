Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord și-a modificat statutul pentru a crea o a doua poziție de conducere sub Kim Jong Un a anunțat, marți, agenția de știri Yonhap din Coreea de Sud.Titularul noului post de „prim secretar” va conduce ședințe in numele lui Kim Jong Un.

- Toate statele membre au aprobat planul de redresare. De marti, UE poate incepe procesul de datorie colectiva. Iar valoarea primei emisii, 10 miliarde de euro. Asadar, toate statele membre ale UE au aprobat planul de redresare menit sa depaseasca consecintele economice ale pandemiei COVID. Astfel, in…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, marti, ca inceperea activitatii Parchetului European este "un moment istoric pentru Uniunea Europeana si pentru Romania". "Este un moment istoric pentru Uniunea Europeana si pentru Romania, ca stat membru participant la cooperarea consolidata de instituire…

- Mircea Lucescu (75 de ani) crede ca brazilianul Neymar (29 de ani), starul lui PSG, este cel mai bun fotbalist al planetei in acest moment. Neymar e implicat astazi in semifinala Ligii Campionilor, PSG - Manchester City Mircea Lucescu are o relație speciala cu fotbaliștii brazilieni. In mandatul avut…

- Nora Al-Matrooshi face istorie in Emiratele Arabe Unite. Este prima femeie astronaut din tara. Ea si Mohammed Al-Mulla au fost selectati din peste 4.000 de candidati. Alaturi de Mohammed Al-Mulla (32 de ani) face parte din ultima serie de astronauti acceptati in programul Centrului Spatial…

- Pentru prima oara in istoria sa competitia regionala de hochei pe gheata Erste Liga va avea o finala integral romaneasca, intre Corona Brasov Wolves si Sport Club Miercurea Ciuc. Ambele echipe au castigat cu 4-2 la general semifinalele, performanta formatiei brasovene fiind cu atat mai mare cu cat…

- Hidratarea corecta a tenului asigura o stare de sanatate mai buna a pielii și confortul pe care il ofera un aspect frumos al chipului. Pentru a te asigura ca tenul tau este suficient de hidratat, este important sa integrezi in rutina ta de infrumusețare unele dintre urmatoarele sfaturi: Hidratarea…

