Canada a numit miercuri, pentru prima data in istorie, o femeie ca lider al armatei, intarind eforturile premierului Justin Trudeau de a plasa femeile in poziții de conducere. Generalul-locotenent Jennie Carignan, cunoscuta pentru eforturile sale in combaterea sexismului și comportamentului necorespunzator in cadrul forțelor armate, va prelua funcția de șef al Statului Major al Apararii