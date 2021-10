Moment istoric în Africa! Organizaţia Mondială a Sănătăţii a dat undă verde vaccinării copiilor împotriva malariei Majoritatea copiilor din Africa vor fi vaccinati impotriva malariei, in urma unei decizii istorice luate in lupta impotriva maladiei fatale, anunța BBC. Malaria este unul dintre flagelurile umanitatii de mii de ani si ucide, in principal, copiii. Realizarea unui vaccin, dupa mai mult de un secol de incercari, este una dintre marile realizari ale medicinei. Vaccinul, numit RTS,S, s-a dovedit a fi eficient in urma cu sase ani. Acum, dupa un program pilot de imunizare derulat in Ghana, Kenya si Malawi, Organizatia Mondiala a Sanatatii a spus ca ar trebui administrat in Africa sub-sahariana si alte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

