Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina urmeaza sa infiinteze o ”armata IT” care sa lupte impotriva atacurilor digitale ruse in Ucraina, anunta vicepremierul ucrainean Mihailo Fedorov, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Situația din Ucraina continua sa fie critica, in cea de-a treia zi a bombardamentelor rusești din țara vecina. Armata lui Vladimir Putin s-a apropiat periculos de Kiev, iar soarta ucrainenilor pare sa atarne de un fir de ața. Sambata dimineața, reprezentanții media din anturajul naționalei de fotbal…

- Tensiunea e in crestere in Ucraina. Potrivit multiplelor relatari facute din capitala Ucrainei de jurnaliști și voluntari, strazile din Kiev au devenit adevarate “capcane” pentru invadatori. Atacul noctur a fost respins de Ucraina. Situația e intr-o continua dinamica fapt pentru care informațiile…

- Mesaj din Spitalul nr. 3 din Ivano-Frankivsk de la 150 de kilometri de Romania, unde au fost bombardate aeroportul și o unitate militara Ivano-Frankivsk este orașul din vestul Ucrainei unde nimeni nu credea ca Putin va ataca. Dar asaltul Rusiei este total. Un medic psihiatru din oraș a raspuns apelului…

- Vladimir (45 de ani) si Vitali Klitschko (50 de ani), doi dintre cei mai cunoscuți sportivi ucraineni, sunt gata sa puna mana pe arme și sa se implice in conflictul armat dintre Ucraina și Rusia. Vitali e primarul capitalei Kiev. Inconjurata de Rusia din toate parțile, Ucraina e nevoita sa apeleze inclusiv…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat, joi, instituirea legii martiale pe intregul teritoriu al Ucrainei, in contextul operatiunii militare a Rusiei, si a dezvaluit ca tocmai a vorbit cu omologul sau american, Joseph Biden, care l-a asigurat de sustinere. Armata ucraineana va riposta…

- Ministerul belgian de Externe a anuntat, sambata, 12 februarie, ca isi sfatuieste cetatenii sa paraseasca Ucraina si le recomanda sa nu calatoreasca in aceasta tara, scrie agenția News.ro.„Se recomanda insistent cetatenilor care se afla in prezent in Ucraina, si a caror prezenta nu este absolut necesara,…

- Acest lucru a fost declarat de Președintele Moldovei, Maia Sandu, in cadrul unui interviu oferit postului PRO TV la București. In cadrul interviului, Sandu a comentat o informație care a aparut in presa din Vest și in care erau citate surse ale serviciilor secrete din Ucraina. Potrivit lor se pregatesc…