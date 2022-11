Stiri pe aceeasi tema

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj in limba romana, adresata președinteului Republicii Moldova, Maiei Sandu. Postarea a fost facuta dupa intrevederea pe care cei doi au avut-o ieri la Paris, in cadrul celei de-a treia reuniuni a Platformei de Sprijin…

Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reafirmat intentiile proeuropene ale conducerii de la Chisinau, aratand ca nu se lasa intimidata de protestele care ii cer demisia si care s-au dovedit a fi finantate de forte proruse interesate de destabilizarea tarii, informeaza news.ro.

In centrul Chisinaului au avut loc ciocniri intre poliție și participantii la o actiune de protest a opoziției. Mii de oameni au ieșit in strada și o contesta pe Maia Sandu, președintele Republicii Moldova.

Franta va gazdui in noiembrie o "conferinta de sustinere a Moldovei", pe fondul conflictului Rusiei din Ucraina, a anuntat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Președintele Curții de Conturi, Marian Lupu, a fost decorat de catre președintele Romaniei cu Ordinul „Steaua Romaniei". Un decret in acest sens a fost semnat de catre Klaus Iohannis pe data de 8 septembrie curent.

In fiecare an, pe 31 august elogiem limba romana. Ce-i drept nu chiar peste tot. Deși oficial, e limba de stat, totuși, cand mergem la Comrat parca am nimeri in alta țara. Mulți localnici vorbesc gagauza sau rusa, limba romana fiindu-le, de-a dreptul straina. De altfel și denumirea ii baga in ceața,…

Un amestec de cuvinte din romana și rusa! Acesta este bagajul lingvistic al multor cetațeni ai Republicii Moldova, care și acum insista ca limba lor este "moldoveneasca".

Ambasadorul SUA, Kent D.Logsdon, i-a felicitat pe moldoveni cu ocazia Zilei Independenței.