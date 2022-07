Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut joi, 30 iunie 2022, o intrevedere cu Presedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, in marja participarii la Summitul NATO de la Madrid, anunța Administrația Prezidențiala. Cei doi sefi de stat au convenit intensificarea cooperarii in domeniul energiei,…

- Ce a facut Ianis alaturi de Gica Hagi, tatal lui. Jucatorul de la Glasgow Rangers iși continua recuperarea dupa accidentarea suferita in ianuarie. Intre timp, internaționalul roman a fost cu gandul, dar și fizic alaturi de echipa sa, inclusiv la finala Europa League, de la Sevilla. Ianis Hagi s-a intalnit…