- O femeie se afla in stare critica dupa ce a fost impuscata in piept in perimetrul Capitoliului din capitala SUA, Washington, a transmis miercuri seara postul CNN, printr-un corespondent special aflat la fața locului.

- O femeie a fost impuscata in interiorul cladirii Capitoliului, dupa ce sustinatorii lui Donald Trump au intrat cu forta in cladire, transmite The Washington Post.O ambulanta a ajuns in jurul orei locale 15:00 la cladirea Capitoliului, iar unul dintre paramedici s-a auzit spunand ca este vorba despre…

- Congresul Statelor Unite ar fi trebuit sa valideze miercuri victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din Statele Unite, insa procesul a fost suspendat, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului din Washington. La inceputul lunii noiembrie, democratul Joe…

- Congresul SUA a inceput ședința excepționala in urma careia va certifica victoria lui Biden in alegerile prezidențiale. Protestatarii pro-Trump au luat cu asalt miercuri Capitoliul in timpul dezbaterilor din Congres, au ocupat terasele Capitolului și mai multe incaperi, la scurt timp dupa ce vicepreședintele…

- NEWS ALERT. Incidente grave in SUA: Protestarii pro Trump au intrat in cladirea unde Congresul se intalneste pentru a confirma victoria lui Biden.Politia a evacuat o zona din apropierea Capitolului.Politia a dispus evacuarea anexei „Cannon” si a „Bibliotecii Madison” a Congresului SUA, au declarat surse…

- Doua cladiri ale Capitoliului au fost evacuate, miercuri, din cauza unor amenintari cu bomba, in timp ce Congresul SUA valideaza rezultatul scrutinului prezidential, afirma surse citate de postul Fox News, potrivit Mediafax.

- Joe Biden a devenit candidatul care a primit cele mai multe voturi din istoria alegerile prezidentiale din SUA, anunta The Guardian. In acest moment, miercuri seara, Biden a contabilizat in dreptul sau 69,759,833 de voturi, mai mult decat a obtinut Barack Obama in 2008: 69,498,516. Si voturile pentru…