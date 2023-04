Stiri pe aceeasi tema

- Kevin McCarthy, presedintele Camerei Reprezentantilor din Statele Unite, a propus, miercuri seara, o suplimentare cu 1.500 de miliarde de dolari a pragului datoriei suverane, dar conditioneaza planul de reducerea cheltuielilor bugetare, conform site-ului Axios.com, citat de Mediafax.Kevin McCarthy…

- UPDATE 9:10 Drone lansate de fortele ruse au lovit regiunea Odesei (sudul Ucrainei) in noaptea de marti spre miercuri, provocand un incendiu la o facilitate de infrastructura, a declarat in cursul diminetii seful comandamentului militar al regiunii Odesa, Iuri Kruk, citat de Reuters. UPDATE 00.10 -…

- Presedintele american Joe Biden a discutat la telefon cu regele Charles al III-lea si l-a felicitat pentru viitoarea sa incoronare la 6 mai, anunta Casa Alba, relateaza AFP.Biden l-a ”informat” pe suveranul britanic ca ”Prima Doamna Jill Biden se bucura de ideea de a asista in numele Statelor Unite”,…

- Preturile petrolului au scazut luni cu aproape 2%, in cursul unor tranzactii volatile, deoarece prabusirea Bancii Silicon Valley a tulburat pietele de actiuni si a starnit temeri de o noua criza financiara, dar o redresare a cererii chineze a oferit sprijin pietei, transmite Reuters.Contractele futures…

- SUA au anuntat vineri o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina, sub forma unor comenzi diverse catre industria de aparare, in suma totala de 2 miliarde de dolari, la exact un an de la inceperea invaziei ruse, transmite AFP. Acest nou ajutor, care nu provine din rezervele armatei americane si,…

- Statele Unite au anuntat vineri o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina, sub forma unor comenzi diverse catre industria de aparare, in suma totala de 2 miliarde de dolari, la exact un an de la inceperea invaziei ruse, transmite AFP. Acest nou ajutor, care nu provine din rezervele armatei americane…

- Fondul suveran din Norvegia, unul dintre ce mai mari investitori din lume, a anunțat o pierdere record de 164,4 miliarde de dolari (1.640 de miliarde de coroane) in 2022, oprind șirul de profituri record inregistrate in ultimii trei ani, pe fondul razboiului din Ucraina și a inflației galopante, informeaza…