Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul meci al turului 2, in competiția feminina de la Australian Open a consfințit prezența Simonei Halep e in șaisprezecimile de finala, dupa ce a invins-o categoric pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (98 WTA). Halep a depașit-o pe adversara sa cu 6-2, 6-0, la capatul unui meci ce a durat o ora și…

- A ratat deja intalnirea la cateva turnee, iar lumea tenisului aștepta ca lucrurile sa stea altfel la Melbourne. Emma Raducanu și Simona Halep nu se vor duela nici la Australian Open, campioana de la US Open fiind invinsa in turul al doilea de Danka Kovinic (Muntenegru, 98 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-3, dupa…

- A patra zi de concurs la Australian Open 2022 a adus doua surprize foarte mari, au fost eliminate favoritele 3, respectiv 6, ambele aflate pe jumatatea de tablou a Simonei Halep. In plus, favorita numarul 12 s-a retras din competitie.

- Sorana Cirstea (31 de ani, locul 38 WTA) s-a declarat mulțumita de jocul prestat in meciul cu Kristina Kucova (31 de ani, 96 WTA), scor 6-2, 6-4. Sportiva din Romania nu este ingrijorata de calibrul adversarei din turul 3 de la Australian Open, Anastasia Pavlyuchenkova (30 de ani, 11 WTA). Sorana a…

- Simona Halep s-a calificat in runda a doua a turneului Australian Open, primul Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe poloneza Magdalena Frech cu 6-4, 6-3, astazi, la Melbourne.Halep (30 ani, 15 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 29 de minute in fata unei adversare care a jucat cu tenacitate.Halep,…

- Vin vești bune pentru fanii „sportului alb” despre trei dintre cele mai cunoscute jucatoare de tenis din Romania, prezente pe tabloul de simplu la Australian Open. Atat Simona Halep, cat și Sorana Cirstea și Irina Begu au obținut calificarea in uturul doi al turneului de Grand Slam. Fostul lider al…

- Simona Halep (30 de ani) a vorbit cu mult patos la festivitatea de premiere a turneului WTA Melbourne 1, avand și un mesaj pentru fostul ei antrenor, Darren Cahill (56 de ani). Sportiva noastra le-a mulțumit la festivitatea de premiere atat colaboratorilor alaturi de care a inceput noul sezon (antrenorul…

- Simona Halep a trecut in doua seturi de Gabriela Ruse, joi dimineața, intr-un meci excelent la retur. Simona Halep (20 WTA) a invins-o clar, in minimum de seturi, 6-2, 6-1, pe Gabriela Ruse (87 WTA), in optimile de finala de la Melbourne Summer Set 1. Halep va juca in sferturile de finala la Melbourne…