Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea a fost uns cu mir, in spatele unui paravan si departe de privirile publicului, in partea cea mai sacra a ceremoniei sale de incoronare, organizata sambata la Westminster Abbey din Londra, potrivit DPA si BBC. Ungerea cu ulei sfant reprezinta cea de-a treia etapa din cadrul…

- Președintele Klaus Iohannis va participa vineri și sambata la festivitațile de incoronare ale Regelui Charles al III-lea și a Reginei Camilla, din Marea Britanie. Președintele Romaniei va fi prezent, vineri seara, la recepția oferita de Regele Charles al III-lea șefilor de delegații la Palatul Buckingham.…

- Clipe de panica intr-un avion de linie, dupa ce unul dintre motoare a luat foc in timpul decolarii. Aeronava se pregatea sa plece de pe un aeroport din Carolina de Sud cand s-a produs incendiul, potrivit The Charlotte Observer. Pasagerii aflați la bord au observat motorul in flacari și au inceput sa…

- Elevul de 16 ani care ar fi injunghiat profesoara de japoneza chiar in timpul unei ore, la liceul bucureștean Ion Creanga, s-ar fi enervat ca profesoara vroia sa dea un test neanunțat, in timpul acelei ore. Poliția Capitalei a deschis o ancheta penala și face audieri, atat printre elevii clasei in care…

- O profesoara din Capitala a fost injunghiata de un elev chiar in timpul orelor. Incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-un liceu din sectorul 4. Profesoara, de japoneza, in varsta de 26 de ani, ar fi fost ințepata cu un cuțit, de un elev de 16 ani. Elevii martori la incident au povestit…

- O eleva a unui liceu din București a cazut de la etajul 1 al instituției de invațamant vineri dupa-amiaza. Fata de 18 ani a fost dusa la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Din primele informații, eleva, de la liceul tehnic Viaceslav Harnaj, s-ar fi aflat in timpul orelor in momentul in care s-ar…

- Parlamentarii din Georgia se cearta cu privire la o noua propunere de lege controversata care ar cere unor ONG-uri și organizații media sa se inregistreze ca „agenți de influența straina”. Parlamentarii georgieni s-au luat la bataie, luni, in timpul dezbaterilor dintr-o comisie parlamentara ce discuta…

- Trei militari romani au fost raniți miercuri in timpul unui exercițiu cu explozibili in Poligonul Cațelu. ”Miercuri, 15 februarie, in jurul orei 09.30, in Poligonul Catelu, trei militari din cadrul Centrului 13 Comunicatii si Informatica „Colonel Gheorghe Visata”, din Bucuresti, au fost raniti pe timpul…