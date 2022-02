Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministrul de Externe și diplomat de cariera este de parere ca negocierile sunt singura șansa de incetare a conflictului armat. Meleșcanu spune ca in urma negocierilor ar trebui ca ambele tabere sa obțina soluții favorabile. „Cu adevarat necesar este sa se treaca la negocieri adevarate. Politicienii…

- „Cu adevarat necesar este sa se treaca la negocieri adevarate. Politicienii trebuie sa faca totul pentru ca razboiul sa inceteze. Președintele Zelenski a avut doua teme atunci cand a spus ca este dispus sa inceapa negocierile cu Rusia: acestea sa nu aiba loc in Belarus și integritatea Ucrainei. Este…

- „Cu adevarat necesar este sa se treaca la negocieri adevarate. Politicienii trebuie sa faca totul pentru ca razboiul sa inceteze. Președintele Zelenski a avut doua teme atunci cand a spus ca este dispus sa inceapa negocierile cu Rusia: acestea sa nu aiba loc in Belarus și integritatea Ucrainei. Este…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut vineri militarilor ucraineni „sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodmir Zelenski si anturajul sau, pe care i-a calificat drept „neonazisti si drogati”, potrivit The Guardian.Adresandu-se armatei ucrainene intr-o declarație televizata…

- Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost…

- In contextul tensiunilor ruso-ucrainene, Romania beneficiaza de o atenție deosebita din partea presei internaționale. ”Franta intentioneaza sa trimita sute de soldati in Romania”, titreaza Le Figaro. Cotidianul francez citeaza un interviu acordat pentru postul de radio France Inter, de catre ministrul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus joi sa aiba o întâlnire cu omologii sai american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, pentru a dezamorsa criza de la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.„Presedintele Zelenski i-a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus joi sa aiba o intalnire cu omologii sai american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, pentru a dezamorsa criza de la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si Reuters. ”Presedintele Zelenski i-a propus presedintelui Biden, si noi credem ca…