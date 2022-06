Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a aparut joi la balconul oficial al Palatului Buckingham din Londra, in prima zi a festivitatilor care marcheaza Jubileul de Platina, regina fiind aclamata de zeci de mii de persoane, relateaza AFP. Suverana, in varsta de 96 de ani, imbracata intr-o haina albastru…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a aparut joi la balconul oficial al Palatului Buckingham din Londra, in prima zi a festivitatilor care marcheaza Jubileul de Platina. Suverana a fost aclamata de zeci de mii de persoane. Alți membri ai familiei regale au mers in trasura la tradiționala parada…

- Parada militara „Marșul Culorilor” a dat startul celebrarii Jubileului de platina a Reginei Elisabeta a II-a in Marea Britanie, joi (2 iunie). Cunoscuta și sub numele de Parada de ziua Reginei, „Marșul Culorilor” are peste 1.200 de soldați care participa impreuna cu trupe militare. Are loc de mai bine…

- Regina Elisabeta a II-a lanseaza joi de la balconul oficial al Palatului Buckingham seria de festivitati organizate pentru a marca domnia sa de 70 de ani, o longevitate fara precedent in istoria Marii Britanii, celebrata intr-o perioada de tranzitie pentru monarhia din aceasta tara, informeaza AFP.…

- Cel puțin doua persoane au provocat joi tulburari la o parada militara care lanseaza festivitațile pentru Jubileul de Platina al reginei Elisabeta a II-a. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Regina Elisabeta a II-a este primul monarh britanic care isi sarbatoreste Jubileul de Platina. Atentia lumii intregi va fi indreptata spre festivitatile care vor avea loc la Londra, timp de o saptamana, incepand cu 2 iunie.

- In aceasta iarna, Regina Elisabeta a II-a a implinit 70 de domnie și a celebrat Jubileul de Platina. E singurul monarh englez care a reușit sa stabileasca acest record, iar in toți acești ani și-a indeplinit cat se poate de bine responsabilitațile fața de popor. Prințul William și Kate Middleton au…

- Printul Harry si sotia sa, Meghan, precum si printul Andrew nu vor fi prezenti in balconul Palatului Buckingham in cursul ceremoniei grandioase care va avea loc pe 2 iunie si care marcheaza inceputul festivitatilor pentru sarbatorirea a 70 de ani de domnie a reginei Elisabetei a II-a, a anuntat vineri…