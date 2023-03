Stiri pe aceeasi tema

- Moment emoționant, intr-o familie din Statele Unite ale Americii. Femei din mai multe generații diferite s-au adunat la un azil de batrani, unde o stra-stra-bunica, in varsta de 98 de ani, a ajuns sa iși stranga in brațe stra-stra-nepoțica, de numai șase saptamani.

- Incident șocant pe Aeroportul Otopeni. O femeie cu un copil mic in brațe, care ratase decolarea, a incercat sa prinda avionul din mers, dupa ce a forțat ieșirea de urgența. Ea a fost oprita la timp de personalul aeroportuar. O femeie care ținea in brațe un bebeluș de 3 luni a fost filmata in timp […]…

- Povestea unei femei din Brazilia, care a fost gasita captiva intr-o celula improvizata intr-o locuința din orașul Viana, s-a viralizat. Pe numele ei Rosinalva Borges da Silva, acum in varsta de 39 de ani, a stat inchisa 20 de ani in celula. Mama femeii este cea care a ținut-o captiva. Cand a fost gasita,…

- Un bucureștean s-a certat cu iubita, in timp ce mergeau cu mașina, din cauza unei datorii de 1.500 de lei. Barbatul, care luase cocaina, a bagat-o pe femeie in portbagaj, apoi a dat foc mașinii. Tanara a reușit sa sune la 112, iar STS a reușit sa localizeze mașina. Astfel, polițiștii au ajuns la femeie…

- Un politist a fost batut in fața baiețelului sau de șapte ani, dupa ce a incercat sa salveze o femeie agresata de trei tineri. Incidentul s-a petrecut pe peronul unei gari din Vrancea, iar agentul era in timpul sau liber. Daca fapta va fi incadrata doar la lovire, cei trei indivizi risca pana la 2 ani…

- Andreea Balan, in lacrimi la America Express. Pe ruta show-ului de divertisment filmat in Mexic, Guatemala și Columbia, ce depașește 7.000 de kilometri, concurenții au intalnit oameni cu povești extraordinare de viața. Așa s-a intamplat și in cazul juratei de la „Te Cunosc de Undeva”, care nu și-a putut…

- Primaria municipiului Radauți a sarbatorit astazi 17 cupluri care au implinit 50 de ani de casatorie. Evenimentul s-a desfașurat la sediul instituției cuplurile de aur primit de la primarul Andrei Bogdan Loghin cate o diploma, un buchet de flori și cate un mic premiu. ”A fost un moment emoționant și…

- Andreea Balan a trait cele mai mari emoții pe scena de la Palatul Copiilor din București, unde a cantat alaturi de fiicele ei, Clara și Ella. Cele doua fetițe s-au descurcat de minune, semn ca au moștenit talentul artistic de la mama lor. Decorul a fost unul de poveste. Andreea Balan a cantat alaturi…