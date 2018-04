Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a izbucnit in lacrimi la emisiunea „Totul pentru dragoste”, pe care o modereaza la postul de televiziune Antena 1. Mirela Vaida, care a povestit cum a ajuns sa fie vedeta la TV , a fost profund marcata de tragedia unei fetițe. La emisiunea pe care o prezinta la Antena 1, Mirela Vaida nu…

- Realizatorul TV Rares Bogdan a izbucnit in lacrimi, duminica seara, in cadrul emisiunii sale de la Realitatea TV, dupa ce a ascultat mai multe marturii ale copiilor ucisi la Revolutia din 1989. El le-a reprosat celor de la Antena 3 ca au ridiculizat actiunea Parchetului General impotriva lui Ion Iliescu.…

- BOTEZ FIICA GABRIELA CRISTEA ȘI TAVI CLONDA. Pe langa incarcatura deosebita a botezului, surprizele s-au tinut una dupa alta la botezul fetitei Gabrielei Cristea si a lui Tavi Clonda. Unul dintre cele mai asteptate momente ale serii a fost atunci cand Tavi Clonda a cantat.

- Un incendiu izbucnit imediat dupa miezul nopții, in cartierul ploieștean Rafov, a distrus doua imobile. ISU Prahova a trimis trei autospeciale de lucru cu apa și spuma la locul incendiului. Flacarile, care inițial cuprinsesera o locuința, afectand o suprafața de 60 de metri patrați, s-au extins rapid…

- Adrian Minune a izbucnit in lacrimi la tv, atunci cand a vorbit despre mama și bunica lui, in ziua de 8 Martie. De asemenea, soția manelistului a povestit cum o surprindeau copiii sai atunci cand erau mai mici. ‘‘Dedicatia mea este pentru mama mea si pentru mamele tuturor. Nu imi este rusine ca imi…

- Moment emotionant in platoul emisiunii "Star Matinal de Weekend". La ultima editie in care Raru s-a mai aflat la carma emisiunii, prezentatorul anuntandu-si despartirea zilele trecute, colegii i-au pregatit o surpriza colosala simpaticului prezentator.

- Nimic nu este mai dureros pentru un caine decat sa fie abandonat de oamenii pe care ii iubește și in care a investit mult.Personalul unui adapost de animale nu știa ce se aude din cușca unui patruped și s-a apropiat de el.

- Caz halucinant intr-un spital din Statele Unite. Un medic legit a izbucnit in lacrimi cand a vazut ce descopera in corpul unei fetite de opt ani. Valerie Rao a cerut o pauza in timp ce prezenta raportul de dupa autopsie.