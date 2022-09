Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Organizației Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC) a decis, in cadrul unei sesiuni extraordinare desfașurate ca videoconferința, marți, sa trimita o misiune condusa de secretarul general in Armenia pentru estimarea situației din cauza escaladarii graniței dintre Armenia și Azerbaidjan,…

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Apelul Armeniei pentru sprijin militar catre OTSC și Rusia din punct de vedere juridic este ilegal, intrucit vorbim de un incident local de frontiera, iar granița dintre Azerbaidjan și Armenia nu este delimitata, adica lipsește ca atare, de facto exista o linie de contact intre parți. Aceasta opinie…

Armenia si Azerbaidjan au convenit marti dimineata o incetare a ostilitatilor in regiunea Nagorno-Karabah, insa intelegerea a fost incalcata dupa numai cateva minute, au anuntat media azere, potrivit Reuters citata de Agerpres.

- Armenia s-a adresat Rusiei dupa ajutor din cauza agravarii situației la granița cu Azerbaidjan. Despre acest lucru a anunțat serviciul de presa al Guvernului armean pe canalul sau Telegram. Se precizeaza faptul ca o astfel de decizie a fost luata pentru a pune in aplicare Tratatul de prietenie, cooperare…

- Azerbaidjan a declarat miercuri ca a preluat controlul asupra mai multor poziții și a distrus obiective armene in Nagorno-Karabah, intr-o escaladare care a facut trei morți și a reaprins riscul unui razboi in aceasta enclava muntoasa. Rusia, care mediat armistițiul care a pus capat razboiului din 2020,…

- Azerbaidjanul a anuntat miercuri ca armata sa a ocupat pozitii si a distrus tinte armene in enclava Nagorno-Karabah, in cadrul unei operatiuni militare pe care a denumit-o „Razbunarea” si care provoaca temeri privind riscul reizbucnirii unui razboi azero-armean in aceasta enclava azera cu populatie…

Armenia isi va retrage pana in septembrie toti militarii inca desfasurati in regiunea Nagorno-Karabah, un teritoriu disputat cu Azerbaidjan, a declarat marti un inalt responsabil la Erevan, citat de France Presse.