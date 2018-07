Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a putut fi vazut cum isi pierde echilibrul de mai multe ori inaintea unei cine oficiale a liderilor NATO, scrie The Associated Press. Presedintii Finlandei si Ucrainei, alaturi de prim-ministrul olandez, Mark Rutte, au trebuit sa il ajute pe Juncker sa ramana pe picioare, titreaza News.ro. Juncker a declarat anterior ca sufera de sciatica iar acest lucru ii afecteaza uneori miscarile. Prim-ministrul portughez, Antonio Costa, a declarat joi ca Juncker s-a plans de dureri de spate. „Nu are o problema de sanatate serioasa, din cate stiu, dar are…