Moment de reculegere la Consiliul de Securitate al ONU, la 17 ani de la atacurile din 11 septembrie din SUA

Consiliul de Securitate al ONU a tinut marti un moment de reculegere in memoria victimelor atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001 din SUA, informeaza Xinhua. "Dupa 17 ani, doare la fel de tare ca in ziua in care s-a intamplat", a declarat ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley. Haley, care a prezidat reuniunea de marti in conditiile in care SUA detin in septembrie presedintia prin rotatie a Consiliului de Securitate, a cerut pastrarea unui moment de tacere in amintirea miilor de oameni care si-au pierdut viata acum 17 ani la New York, langa Washington si in statul Pennsylvania.…