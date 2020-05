Stiri pe aceeasi tema

- NASA a anuntat vineri ca a dat unda verde lansarii, miercurea viitoare, a doi astronauti americani la bordul unei rachete SpaceX, fiind primul zbor american cu echipaj uman din 2011, relateaza AFP. Inalti oficiali ai agentiei spatiale si ai companiei Elon Musk s-au reunit de joi la Centrul spatial Kennedy,…

- O noua era a explorarilor spatiale este pe cale sa inceapa, odata cu reluarea lansarilor de astronauti americani, cu rachete de productie americana, de pe pamant american, dupa o pauza de aproape 10 ani in care transportul in spatiu al astronautilor americani a fost asigurat de rachete si capsule…

- Astronauții NASA, Doug Hurley și Bob Behnken, au ajuns la Centrul Spațial Kennedy din Florida pentru a se pregati pentru misiunea lor istorica de saptamana viitoare. Pe 27 mai, Space X și NASA vor lansa pentru prima data astronauți de pe pamantul american dupa 10 ani de pauza. Misiunea este istorica…

- Doi astronauti ai NASA au intrat miercuri in carantina in cadrul pregatirilor pentru o lansare istorica in spatiu cu o capsula a companiei SpaceX, relateaza agentia Xinhua care citeaza un comunicat al agentiei spatiale americane. Astronautii NASA Robert Behnken si Douglas Hurley vor zbura…

- China vrea sa lanseze 4 misiuni cu echipaj uman si alte 4 fara, pentru a construi propria statie spatiala permanenta pâna în 2022. Anuntul a fost facut marti seara, dupa lansarea unei noi capsule, cu ajutorul celei mai recente rachete de mari dimensiuni, Long March 5B, de la centrul Wenchang,…

- „De obicei vin sute de mii de oameni la Kennedy Space Center, acum nu este momentul pentru asta”, a declarat administratorul NASA , Jim Bridenstine, in cadrul unei conferințe de presa, vineri: „Nu vrem un focar nou. Avem nevoie de un moment spectaculos pe care toata America și toata lumea sa il poate…

- Misiunea va fi realizata la bordul noii capsule Crew Dragon a SpaceX. O astfel de misiune nu a mai fost efectuata de aproximativ 10 ani. Potrivit NASA, misiunea celor doi astronauți americani va avea loc pe 27 mai, acesta fiind primul zbor cu echipaj uman lansat din Statele Unite in ultimii aproape…

- O capsula Soyuz avand la bord trei astronauti a fost lansata joi spre Statia Spatiala Internationala (ISS), de la cosmodromul rus Baikonur din Kazahstan, anunța MEDIAFAX.Astronautii american Christopher Cassidy si rusi Anatoli Ivanisin si Ivan Vagner vor ajunge pe ISS dupa o calatorie prin…