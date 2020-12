Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Fodor a caștigat premiul Barbatul Anului la Gala Unica 2020 – iar premiul sau a fost pe masura, aceasta categorie fiind sponsorizata de Swiss Clinics . Gala Unica 2020 s-a desfașurat online și a putut fi urmarita live pe Facebook și pe YouTube , in ton cu vremurile in care traim. Amalia Enache…

- sursa foto: Inquam Photos/ Paul Ursachi Romania iși alege parlamentarii in 6 decembrie, iar Info Sud-Est va prezinta LIVE evoluția principalelor evenimente din ziua alegerilor. Citește și Istoricul parlamentarelor la Constanța: Caștigatorii dupa Revoluție, prezența la vot și actualii candidați In Constanța,…

- Andra este una din cele mai iubite și cunoscute artiste de la noi. De asemenea, e invidiata nu doar pentru succesul sau de pe plan profesional, ci și pentru mariajul ei longeviv cu Catalin Maruța. Care a fost prima ei mare iubire și cat a suferit solista? Prima mare iubire a Andrei Maruța Andra Maruța…

- In urma cu doua saptamani, pe 5 noiembrie, dadeam startul competiției Unica Beauty Celebration! Va invitam atunci sa va votați produsele preferate de beauty, cu promisiunea ca, la finalul perioadei de vot, trei cititori Unica vor avea șansa de a caștiga un goodie bag cu cosmetice. Iata ca azi a venit…

- Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner nu s-au mai afisat de ceva timp imptreuna, astfel ca dezvaluirea capata si mai mult sens. Anisia Gafton, prima concurenta eliminata de la Ferma, a afirmat ca Mihaela Radulescu ar fi vrut sa fie impreuna cu Andrei Stoica, campion K 1. Mihaela Radulescu…

- Anisia Gafton a fost prima eliminata din Ferma, in acest sezon. Invitata in emisiunea lui Catalin Maruța, blonda a povestit ca a fost impresionata de Andrei Stoica, pe care ea il vede de altfel și caștigator.„E un barbat de caracter, puternic și fizic și psihic. Eu cred ca el va caștiga”, a marturisit…

- Zilele trecute, Brigitte Pastrama a fost surprinsa intr-un moment șocant, in timp ce era agresata in plina strada de soțul ei. La scurt timp, au aparut zvonuri cum ca cei doi ar fi la un pas de divorț, iar acum, vedeta a facut declarații in acest sens.Invitata in cadrul emisiunii lui Catalin Maruța,…