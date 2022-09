Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din cea de-a sasea editie a show-ului, difuzata duminica, de la 20:00, la Antena 1, se va face o schimbare surprinzatoare, intrucat juriul va avea un nou membru. Cel care il va inlocui pe Mihai Bendeac este Costel Bojog, unul dintre cei mai apreciați și iubiți comedianți de la noi, noteaza…

- Maria Popovici se alatura mesei juriului Stand-Up Revolution, iar prezența ei a fost o surpriza totala pana in ultima clipa pentru Teo, Vio, Costel și Dan Badea. In plus, sezonul doi al emisiunii mai vine cu o noutate: jurații vor intra la votul publicului și, la final, cel care va obține cel mai mic…

- Mihai Bendeac s-a suparat si pleaca din juriul „iUmor”. Actorul nu a vrut sa comenteze nimic din cauza unei clauze de confidentialitate de sute de mii de euro. Totusi, acesta a dat de inteles in presa ca asa este. In urma cu o zi, publicatia Cancan.ro dezvaluia ca Mihai Bendeac a ajuns la „cutite”…

- Anca Serea și-a dat demisia de la Prima TV, iar acum este libera de contract. Soția lui Adrian Sina va participa la „iUmor”, iar fiica ei cea mare a incurajat-o sa vina in emisiunea de la Antena 1. Costel Bojog, cel de-al patrulea jurat-surpriza al celei mai noi editii iUmor, nu va scapa de bine-cunoscutul…

- Mihai Bendeac este aproape sa se desparta de Antena 1.Actorul a intrat in conflict cu sefii postului in urma unui episod neplacut petrecut pe platoul de filmare pentru show-ul „IUmor". Cearta dintre cele doua parti s-ar fi transfomant intr-un adevarat scandal si nu mai exista nicio cale de impacare.…

- A inceput numaratoarea inversa pentru startul sezonului 13 iUmor la Antena 1. Doar patru zile au mai ramas pana la marea premiera, iar chef Sorin Bontea, Costel Bojog, Radu Pietreanu, Florin Calinescu și Iulia Vantur se numara printre invitații-surpriza care se vor așeza la masa juriului și vor decide…