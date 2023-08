Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Giurca a facut dezvaluiri neașteptate in episodul 16 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 11 august 2023, dupa ce a vazut sarutul dintre Oana Monea și Marius Moise la bonfire. Iata cum a reacționat Claudia Florescu cand și-a vazut iubitul prin intermediul tabletei.

- In ediția 25 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurenții au avut parte de un nou bonfire. Radu Valcan a citit scrisoarea primita de Bogdan de la Claudia, la venirea in Thailanda. O veste l-a suparat pe concurent.

- Bianca Giurca a legat prietenii cu unele concurente, cum ar fi Claudia Florescu. La fel se poate spune și despre relația ei cu ispitele, mai ales cu Bogdan Staruiala. Cei doi au petrecut timp impreuna și se pare ca se ințeleg de minune.

- Ema Oprișan și Claudia Florescu au vorbit despre apropierile „periculoase” dintre Bianca Giurca și ispita Alin Simoiu in episodul 11 din „Ce s-a intamplat in casa fetelor”, emisiune exclusiva AntenaPLAY.

- Bianca Giurca, concurenta din sezonul 7 Insula Iubirii, a povestit in mediul online care a fost parerea parinților sai dupa ce a vazut imaginile cu ea de la televizor. Tanara a dezvaluit ca aceștia nu mai urmaresc emisiunea.

- Bianca Giurca a decis sa raspunda curiozitaților venite din partea urmaritorilor emisiunii Insula iubirii. Tanara in varsta de 25 de ani a primit numeroase intrebari cu privire la activitatea sa, iar ea a dezvaluit ce job a avut inainte de a fi creator de conținut pe platforma TikTok.

- Iulian Clonț și Livia Marinescu au avut parte de o discuție aprinsa cu replici acide, dupa alegerea date-ului. Conversația dura dintre cei doi a fost scoasa la iveala in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, difuzat in exclusivitate pe AntenaPLAY. Iata ce secvențe nu s-au vazut la televizor.

- Concurenții de la Insula Iubirii sezonul 7 au vizitat resortul in care baieții vor locui alaturi de ispite pe parcursul celor 21 de zile. Intre timp, Roxana și Claudia au avut parte de noi discuții dupa replicile acide din prima seara. Ce și-au spus cele doua intre patru ochi.