- Piața rezidențiala din Timișoara transmite semnale pozitive. Creșterea puterii de cumparare stimuleaza cererea, iar climatul stabil din sectorul de creditare ii incurajeaza pe mulți sa faca pasul final spre achiziție. Locuințele din Romania sunt unele dintre cele mai ieftine din Europa, pana și cel…

- Dominanța dolarului american este in scadere. Rusia și Arabia Saudita cauta yuanul chinezesc pentru tranzacțiile cu petrol, iar investitorii ar putea fi nevoiți sa inceapa sa-și revizuiasca strategiile de investiții pe termen lung, avertizeaza CEO-ul și fondatorul uneia dintre cele mai mari servicii…

- Turcia dorește sa adere la BRICS, iar aceasta chestiune o sa fie discutata la o intalnire a miniștrilor asociației la Nijni Novgorod, a transmis ministrul turc de Externe, Hakan Fidan. Oficialul turc a facut aceasta declarație din China, acolo unde efectueaza o vizita de lucru.

- Planurile climatice ale statelor inca nu sunt in linie cu obiectivul de a tripla capacitatea de energie regenerabila pe plan global pana in 2030, stabilit la summit-ul COP28 al Natiunilor Unite de la Dubai, se arata intr-un raport al Agentiei Internationale a Energiei (IEA), publicat marti, transmite…

- Companiile ar urma sa cheltuiasca in 2024 un nivel record de investiții pentru extracția de petrol și gaze și transportul prin conducte in 2024 in largul Norvegiei, datorita cheltuielilor mai mari preconizate pentru explorare și dezvoltare de zacaminte, a anunțat marți Statistics Norway, scrie oilprice.com.

Speranța de viața la nivel mondial a scazut cu aproape 2 ani din cauza pandemiei de COVID

- Cheltuielile militare globale au crescut la 2.440 miliarde de dolari in 2023, potrivit unui raport al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI). Creșterea cheltuielilor cu 6,8% a fost un nivel record din 2009, cand cheltuielile globale pentru aparare au crescut cu 6%.

- Comisarul pentru Comert al UE a avertizat miercuri in privinta unei ”inarmari a comertului”, pe fondul tensiunilor dintre SUA si China care s-au amplificat in ultima perioada, transmite CNBC, informeaza News.ro.