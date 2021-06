Stiri pe aceeasi tema

- Liderii celor 30 de state membre se vor reuni luni la Cartierul General al NATO din Bruxelles pentru primul summit cu participarea președintelui american Joe Biden, relateaza Associated Press. Administrația Prezidențiala a transmis ca, in cadrul reuniunii, președintele Iohannis va reafirma angajamentul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut saptamana aceasta intr-un interviu ca extinderea NATO spre Est reprezinta pentru Rusia o "linie rosie". Unii dintre expertii independenti rusi au apreciat ca declaratiile sale sunt adresate indirect presedintelui american Joe Biden, cu care liderul rus se va…

- Moscova si-a redus deja activele denominate in dolari, in urma impuneri unor sanctiuni americane dupa anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea, in 2014. ”La fel ca Banca centrala, am decis sa reducem investitiile FSN in active in dolari”, a anuntat Siluanov la Forumul Economic International de la Sankr…

- Presedintele american Joe Biden nu va reveni la tratatul Cer Deschis si a informat Moscova despre aceasta decizie, potrivit agentiei de stiri ruse Tass, transmite dpa preluat de agerpres Stirea a aparut dupa ce, miercuri, camera inferioara a parlamentului rus a aprobat ordinul presedintelui Vladimir…

- Presedintele american Joe Biden nu va reveni la tratatul Cer Deschis si a informat Moscova despre aceasta decizie, potrivit agentiei de stiri ruse Tass, transmite dpa. Stirea a aparut dupa ce, miercuri, camera inferioara a parlamentului rus a aprobat ordinul presedintelui Vladimir Putin privind retragerea…

- Situația la Nordul Romaniei intre Ucraina și Rusia este una din ce in ce mai tensionata. In timp ce Rusia iși consolideaza poziția in regiune prin prezența militarilor - totul pentru un exercițiu militar, dupa cum anunța Moscova - Occidentul nu poate estima exact cate trupe a masat Kremlinul langa…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a exclus duminica posibilitatea unui razboi cu Ucraina, ingrijorata de mai multe zile de o intarire a trupelor rusesti la frontierele sale, relateaza AFP. „Desigur, nimeni nu se angajeaza pe calea razboiului si nimeni nu accepta posibilitatea unui…

- Rusia vrea ca SUA sa își ceara scuze dupa ce liderul de la Casa Alba, Joe Biden, a comentat într-un interviu pentru ABC News ca omologul sau rus Vladimir Putin este ”un criminal”, ”fara suflet”, a transmis vicepreședintele dumei, potrivit Reuters. Biden a mai declarat…